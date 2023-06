ASCO 2023 – Transgene et NEC présentent de nouvelles données sur TG4050 un vaccin individualisé contre le cancer, démontrant qu’il induit des réponses immunitaires contre les carcinomes de la tête et du cou

Les nouvelles données immunologiques générées avec un marquage par tétramères démontrent l’induction de réponses immunitaires cellulaires chez les patients traités



Tous les patients ayant reçu un traitement avec TG4050 en monothérapie sont toujours en rémission à ce jour



Transgene et NEC préparent un essai de Phase II pour démontrer le potentiel de TG4050 comme traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou





Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 6 juin 2023, 7h30 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), annoncent la présentation de nouvelles données sur TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé au congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023) à Chicago (États-Unis). TG4050 est issu de la plateforme myvac® de Transgene et bénéficie des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) de NEC.



