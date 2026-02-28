Ascendis obtient l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'un traitement pour les enfants atteints de nanisme

(Ajout de détails tout au long du document)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé vendredi le traitement hebdomadaire d'Ascendis Pharma A71.F pour les enfants atteints d'une maladie génétique rare causant le nanisme, a déclaré la société.

Le traitement, appelé Yuviwel, est une injection hebdomadaire conçue pour fournir une exposition soutenue au peptide natriurétique de type C, qui, selon Ascendis, peut contrer les effets de limitation de la croissance provoqués par la mutation FGFR3 dans l'achondroplasie.

Ascendis a déclaré que le maintien de l'approbation de Yuviwel pourrait dépendre de la confirmation du bénéfice clinique dans les essais post-approbation.

L'achondroplasie est le type le plus courant de nanisme à membres courts. Elle touche 1 nouveau-né sur 15 000 à 40 000, selon les National Institutes of Health.

Cette maladie est causée par une mutation génétique qui affecte une protéine du corps appelée récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes, ou FGFR3, entraînant un nanisme.

Ascendis a déclaré qu'elle prévoyait de lancer Yuviwel aux États-Unis au début du deuxième trimestre 2026.