Asana gagne du terrain après que Citigroup l'a relevé à "acheter"

15 janvier - ** Les actions de la société de logiciels de gestion de bureau Asana ASAN.N ont augmenté d'environ 5 % à 11,95 $ avant le marché

** Citigroup relève la note de "neutre" à "achat"; PT à $16

** L'objectif de cours représente une hausse de 40 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La nouvelle direction peut améliorer l'efficacité des ventes et du marketing, ce qui pourrait favoriser la réaccélération du chiffre d'affaires et l'augmentation des marges, selon la société de courtage

** L'AI Studio peut stimuler la croissance, avec un fort intérêt initial et des retours positifs - Citi

** Cinq des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 8 comme "conservée" et 3 comme "vendue"; l'objectif de cours médian est de 16 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé de 32% en 2025