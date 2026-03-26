Arverne : un plan d'accélération ambitieux et montée en puissance dans le lithium
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:18
D'ailleurs, le 19 février dernier, Arverne a annoncé avoir sélectionné Macquarie Capital comme conseil financier pour l'étude du financement de la croissance du groupe. "Cet acteur majeur jouit d'une reconnaissance internationale dans le financement de projets de transition énergétique, de géothermie et de lithium, ainsi que de l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries, des métaux critiques aux gigafactories. Ce choix s'inscrit dans la continuité du rôle de Macquarie Capital en tant que conseil financier du projet Lithium de France", avait déclaré le groupe à ce sujet.
Concernant Bpifrance, la banque publique d'investissement française devient désormais actionnaire d'Arverne à hauteur de 4,06% du capital, affirmant ainsi son soutien à la stratégie de croissance du fournisseur de solutions géothermales.
L'autre catalyseur expliquant la progression du titre d'Arverne ce jour réside dans le développement de son activité "Métaux critiques". "Le projet Lithium de France en Alsace poursuit avec succès sa phase pré-industrielle, notamment à travers les opérations de forage en cours. Ce programme structurant vise une capacité de production annuelle de 27 000 tonnes de lithium, équivalente à l'équipement de 800 000 véhicules électriques, tout en contribuant à l'attractivité des territoires grâce à la production d'une chaleur géothermale locale, compétitive et durable", souligne Pierre Brossollet, fondateur et président directeur général d'Arverne.
L'entreprise a, de plus, renforcé sa participation au capital de sa filiale Lithium de France, qu'elle détient désormais à 73,8%.
"Dual Flow" : le nouveau plan pour 2026
Par ailleurs, au lendemain de la publication de ses résultats annuels, Arverne a dévoilé ce matin son nouveau plan d'accélération industriel et commercial : Dual Flow. L'exercice 2026 constitue la première année de mise en oeuvre de ce plan. Le groupe vise un objectif de signature de contrats long terme pour 400 MEUR. Un protocole d'accord de distribution de chaleur pour l'Alsace a d'ailleurs été signé avec Primeo Energie France, groupe spécialisé dans la distribution d'énergie renouvelable et avec sa filiale, R-CUE, acteur du développement des réseaux de chaleur.
Arverne prévoit la réalisation du forage du premier doublet du projet Lithium de France et la mise en service du démonstrateur Direct Lithium Extraction (DLE). Il a aussi l'ambition de maintenir une trajectoire de réduction de l'impact environnemental en tant qu'opérateur innovant et responsable.
Générer des revenus sécurisés et des flux de trésorerie récurrents
A l'horizon 2031-2033, "Arverne vise une production en France environ 4TWh/ an d'énergie géothermale profonde, soit plus de 50% des objectifs de la feuille de route énergétique française, correspondant à 1 million de tonne d'émissions évitées de CO2 par rapport au gaz. "La production annuelle de 27 000 tonnes de lithium en Alsace équipera quant à elle les batteries de 800 000 véhicules électriques en lithium géothermal français", explique dans un communiqué Pierre Brossollet.
"Les modèles économiques que nous développons, caractérisés par une marge EBITDA supérieure à 50% et des contrats pluri-décennaux, génèreront des revenus sécurisés et des flux de trésorerie récurrents", souligne t-il.
Dans son communiqué publié ce jeudi, Arverne explique que l'activité "Forages et Travaux" est le socle de développement de ses ambitions. Ainsi, pour soutenir la croissance de ses activités "Chaleur & Froid" ainsi que "Métaux critiques", la société prévoit de poursuivre l'expansion de sa flotte, notamment par l'acquisition de 2 rigs (appareils de forage ) de géothermie profonde à horizon 2031, représentant un investissement de 50 MEUR. "Afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources, le groupe continuera de réaliser des opérations pour compte de tiers, générant une marge EBITDA de 10-15%", indique t-elle.
Sur cette activité Chaleur & Froid, pour 2031-2033, Arverne vise le déploiement de 30 projets, soit une production et commercialisation de 2 TWh/an de chaleur géothermale. A 10 ans, ce sont près de 50 projets et 3,5 TWh qui seront en production et en commercialisation.
"Un projet produira en moyenne 75 à 80 GWh/ an sur une durée de 30 ans renouvelable, générant environ 140 MEUR de revenus sur la période, une marge EBITDA entre 40 et 45% et un TRI (taux de rentabilité interne) de 8-10%. Par projet, les investissements bruts initiaux représenteront environ 25 MEUR puis 150 000 EUR d'investissements annuels de maintenance", avance Arverne.
Pour accompagner la transformation commerciale et l'exécution des projets à venir, le groupe entend concentrer sa stratégie sur le développement de projets de géothermie profonde aux côtés de partenaires dans un modèle de SPV ( Special Purpose Vehicle : structure juridique créée spécifiquement pour un projet donné), véhicules dont Arverne aura le contrôle.
Au-delà de la forte croissance attendue sur cette activité adossée à des contrats de 30 ans, il a pour ambition de réaliser une marge d'EBITDA sur cette activité Chaleur & Froid d'environ 50%.
En outre, pour le projet Lithium de France, le groupe anticipe près de 450 MEUR de revenus moyens annuels sur 30 ans et une marge d'Ebitda moyenne cible de 75%. Pour 2031-2033, 2,2 TWh de chaleur géothermale et 27 000 tonnes de carbonate de lithium géothermal seront produits par an.
Concernant ses résultats annuels 2025, le spécialiste de la valorisation énergétique des ressources du sous-sol a enregistré une perte nette de 20,7 millions contre une perte de 10 MEUR l'année précédente. Sur cet exercice, l'EBIT ressort négatif à 25,7MEUR, soit un recul de 24%, bien qu'en amélioration par rapport aux -27,9MEUR anticipés.
Le résultat financier a chuté s'élevant à 2,7 MEUR (contre plus de 11 MEUR en 2024), pénalisé par la diminution des produits générés par les placements de trésorerie.
Un chiffre d'affaires en croissance mais sous le consensus
En revanche, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'inscrit à 17,96 MEUR en croissance de 27% sur un an, confirmant l'accélération de ses activités. Toutefois, Invest Securities relève que ce chiffre est inférieur au consensus : 19,5 MEUR. "Si les flux inter-secteurs gonflent fortement le volume d'activité brut à 25,2MEUR ( 46%), soit dans le bas de la fourchette de la guidance de 25 à 30MEUR, ils sont éliminés en consolidation et ne contribuent pas au chiffre d'affaires final", précise le bureau d'études.
Cette hausse de 27% des revenus est portée principalement par la croissance du chiffre d'affaires consolidé de l'activité forage profond. Il grimpe en glissement annuel de 21,3% à 16,93 MEUR, confirmant la solidité de l'exécution opérationnelle du groupe.
Le titre Arverne gagne 8,16% depuis le 1er janvier 2026.
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