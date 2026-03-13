 Aller au contenu principal
Arverne - Invitation Webconférence Capital Market Day
information fournie par Boursorama CP 13/03/2026 à 08:30

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, invite ses actionnaires et investisseurs individuels à participer à une web conférence, dédiée à sa stratégie et ses ambitions. La publication de la PPE3 (Programmation Pluriannuelle de l'Énergie) marque un tournant stratégique pour le secteur énergétique français, en définissant les grandes orientations
nationales de la prochaine décennie. Les solutions géothermales d’Arverne, Chaleur & Froid et Métaux critiques (projet Lithium de France) s’imposent comme un levier décisif de transformation du mix énergétique de demain.

ARVERNE GROUP
5,1500 EUR Euronext Paris

