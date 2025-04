Arverne Group publie son Document d’Enregistrement Universel 2024

Pau, le 30 avril 2025 – Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2025.



Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d’Arverne Group (www.arverne.earth), ainsi que sur le site internet de l’AMF (http://amf-france.org).



Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

• le rapport financier annuel,

• le rapport de gestion,

• le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

• les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,

• le rapport du comité de mission comprenant l’évaluation de l’organisme tiers indépendant.



Le Document d’Enregistrement Universel est également publié au format d'information électronique unique européen (ESEF) comprenant le balisage des états financiers primaires et des notes annexes au format XBRL.