Arverne Group : médaille d’argent EcoVadis pour sa filiale Arverne Drilling Services

Pau, le 29 avril 2025 – Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce que sa filiale spécialisée dans les travaux de forage géothermique profond, Arverne Drilling Services, a obtenu une note de 73/100 à l’issue de son évaluation RSE menée par EcoVadis, une référence mondiale en matière d’évaluation des performances en développement durable.

Cette évaluation place Arverne Drilling Services dans le top 8 % des entreprises évaluées par la plateforme, toutes tailles et secteurs confondus. Cette performance marque une progression significative (+ 18 points) par rapport à la précédente note sur les piliers environnement, social et droits humains, éthique et achats responsables.

Grâce à cette note, Arverne Drilling Services se voit décerner la médaille d’argent, une distinction qui salue les efforts constants de l’entreprise pour ancrer la RSE au cœur de sa stratégie et de ses activités et pour répondre aux standards les plus exigeants de l’industrie. Celle-ci vient compléter la triple certification ISO sur la sécurité, la qualité et l’environnement obtenue par Arverne Drilling Services​[1]​.