Arverne et la Banque des Territoires accélèrent la géothermie en Île-de-France

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales et la Banque des Territoires annoncent la création de la Francilienne de Géothermie, société dédiée au développement, au financement et à l’exploitation de projets de géothermie en Île-de-France. Cette nouvelle entité a vocation à accompagner les collectivités franciliennes dans la décarbonation de leurs réseaux de chaleur, en prenant des participations dans des sociétés porteuses de projets, sur l’ensemble des phases de développement, construction, financement, exploitation et maintenance des installations.
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