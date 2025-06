Arverne: démarrage d'un forage géothermique à Schwabwiller information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Arverne Group annonce le démarrage des opérations de forage géothermique à Schwabwiller (Bas-Rhin), menées par sa filiale Lithium de France, en vue de produire à la fois de la chaleur renouvelable et du lithium.



Ce lancement a été rendu possible par l'obtention de l'autorisation environnementale et du permis de construire. Les premiers travaux sur le terrain concernent les opérations de génie civil et le forage des puits de géothermie débutera après l'été.



Il sera suivi, dès réception des autorisations nécessaires, par la construction de la centrale, et l'installation d'un démonstrateur qui évaluera les ressources en lithium ainsi que les performances de la technologie innovante d'extraction de lithium (DLE).





Valeurs associées ARVERNE GROUP 4,6800 EUR Euronext Paris -0,85%