Artprice by ArtMarket.com félicite Mimosa Echard, lauréate du Prix Marcel Duchamp 2022

PARIS , 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Au moment où la capitale française redore son blason - installations récentes de grandes galeries internationales, rachat de la société Cornette de Saint Cyr par Bonhams, première édition en cours de la foire Paris+ portée par Art Basel… - le Prix Marcel Duchamp gagne lui aussi en puissance, en illustrant au passage l'attractivité de la France pour les artistes étrangers car, parmi les quatre artistes nommés - Giulia Andreani , Iván Argote, Philippe Decrauzat et Mimosa Echard - trois sont d'origine étrangères ayant choisi de travailler en France .

Mimosa Echard, lauréate après de vifs débats

Les quatre nommés 2022, dont les travaux reflètent la diversité des pratiques artistiques d'une scène française vigoureuse, ont été choisis par un comité de collectionneurs de l'ADIAF renouvelé chaque année. Ils ont ensuite eu neuf mois pour concevoir leur exposition au Centre Pompidou , une exposition déterminante pour la prise de décision du jury composé de conservateurs de grandes institutions et de collectionneurs internationaux, dont les avis font autorité dans le monde de l'art contemporain.

Artprice est fière de soutenir cette initiative de l'ADIAF et félicite la lauréate 2022, Mimosa Echard qui recevait son prix après des débats "très vifs, longs et passionnants" comme le rapportait lundi dernier Xavier Rey , Directeur du Musée national d'art moderne de Paris , au Centre Pompidou, partenaire historique de l'ADIAF.

Prix Marcel Duchamp , 2022 : Mimosa Echard © Hugues Lawson-Body

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925292/Artmarket_1.jpg

Plus qu'un prix…

"La première caractéristique du Prix Marcel Duchamp est d'être un prix de collectionneurs dédié au rayonnement international de la scène française" : ce programme ambitieux porté par Claude Bonnin , président de l'ADIAF , se concrétise par la collaboration de différents acteurs importants du monde de l'art - artistes, collectionneurs, galeristes, rapporteurs, curateurs, musées, etc. - en France et à l'étranger. Mais plus qu'un prix, il est aussi "un dispositif complet d'accompagnement des artistes avec le programme d'expositions internationales de l'ADIAF et des résidences pour les finalistes : en France au sein de la Manufacture de Sèvres, et aux Etats-Unis avec une résidence d'exploration de la Villa Albertine".

Il permet de mettre en lumière la scène française dans ses aspects les plus novateurs, d'assurer son rayonnement dans le monde, de renforcer son influence et la vitalité de son marché : "c'est pourquoi nous sommes très fiers avec Artmarket.com de soutenir l'ADIAF et le prix Marcel Duchamp " (thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.)

Mimosa Echard. Centre Pompidou, 2022. Crédit Photo Bertrand Prevost

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925291/Artmarket_2.jpg

Les quatres artistes nommés en 2022

Chaque année, le Prix Marcel Duchamp récompense un artiste français ou résident en France parmi quatre nommés. À ce jour, plus de 90 artistes et 23 lauréats ont été distingués.

Mimosa Echard, lauréate Prix Marcel Duchamp 2022

Née en 1986 à Alès ( France ), Mimosa Echard vit et travaille à Paris . Elle est représentée par la galerie Chantal Crousel à Paris et la galerie Martina Simeti à Milan en Italie.

Giulia Andreani

Née en 1985 à Venise (Italie) , Giulia Andreani vit et travaille à Paris . Elle est représentée par la galerie Max Hetzler ( Berlin , Paris , Londres).

Iván Argote

Né en 1983 à Bogotà (Colombie), Iván Argote vit et travaille à Paris. Il est représenté par les galeries : Perrotin ( Paris , New York , Hong Kong , Séoul, Tokyo , Shanghai ); Vermelho à Sao Paulo ; Albarran Bourdais à Madrid

Philippe Decrauzat

Né en 1974 à Lausanne (Suisse), Philippe Decrauzat vit et travaille à Paris. Il est représenté par les galeries : Francesca Pia à Zurich (Suisse); Mehdi Chouakri à Berlin ; Nada Roesler à Sao Paulo .

Le Prix Marcel Duchamp

Historiquement, c'est Jacqueline Matisse-Monnier, petite-fille d'Henri Matisse et belle-fille de Marcel Duchamp , qui a œuvré pour la création du Prix Marcel Duchamp . Depuis 22 ans, ce prix est un incontournable pour l'art contemporain, qui assure la promotion de la scène artistique française en lui donnant une visibilité internationale.

Créé en 2000 par Gilles Fuchs , fondateur de l'ADIAF, et organisé depuis l'origine en collaboration avec le Centre Pompidou, le prix Marcel Duchamp distingue chaque année un lauréat parmi quatre artistes français, ou résidant en France . À ce jour, ce prix de collectionneurs doté de 90 000 euros , dont 35 000 pour le lauréat, à honoré 23 lauréats et plus de 90 artistes.

Plus que la remise d'une distinction prestigieuse, le Prix Marcel Duchamp est un dispositif complet d'accompagnement des artistes dans leur parcours, grâce à des expositions (plus de 50 à ce jour, dont 20 à l'international) et des résidences en France (Manufacture de Sèvres) et aux Etats-Unis (Villa Albertine).

Au fil des années, il s'est imposé comme l'un des plus pertinents vecteurs d'information sur l'art contemporain en France . Ambassadeur de la scène hexagonale, il a acquis une notoriété et un prestige qui le placent parmi les grands prix de référence dans le monde.

L'ADIAF

L'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français) regroupe 300 collectionneurs d'art contemporain français engagés dans l'aventure de la création. Soutenue par des mécènes, dont Artprice, l'ADIAF met en lumière la scène française et contribue à son rayonnement international.

Lauréats du PRIX MARCEL DUCHAMP

Thomas Hirschhorn (2000), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier (2003), Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), Philippe Mayaux (2006), Tatiana Trouvé (2007), Laurent Grasso (2008), Saâdane Afif (2009), Cyprien Gaillard (2010), Mircea Cantor (2011), Daniel Dewar & Grégory Gicquel (2012), Latifa Echakhch (2013), Julien Prévieux (2014), Melik Ohanian (2015), Kader Attia (2016), Joana Hadjthomas & Khalil Joreige (2017), Clément Cogitore (2018), Eric Baudelaire (2019), Kapwani Kiwanga (2020), Lili Reynaud Dewar (2021), Mimosa Echard (2022).

