Artmarket.com tient ses engagements et confirme le déploiement réussi de sa nouvelle Homepage artistes Artprice, avec ses premiers chiffres prometteurs et ses perspectives 2023 vers le Graal de l'expertise

PARIS , 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Cette nouvelle version des Homepages des 800 000 Artistes d'Artprice, du IVème siècle à nos jours, renforce le point d'entrée principal et privilégié sur l'ensemble des banques de données et services d'Artmarket.com car les artistes sont la matrice universelle sur laquelle le Marché de l'Art repose depuis son origine.

Artprice by Artmarket, par cette nouvelle version, la plus aboutie depuis sa création, a rencontré ces deux derniers mois une adhésion enthousiaste de la part des bêta-testeurs sélectionnés dans les 12 principaux pays du Marché de l'Art, méthodiquement interrogés selon un cahier des charges très rigoureux, conçu par l'équipe de consultants externes impliquée dans la refonte intégrale d'Artprice depuis 18 mois.

Tout d'abord, sur un court échantillon de données, Artprice remarque un accroissement très sensible de la fréquentation de son site, tout comme l'allongement du temps passé (TMC) et surtout sur ses banques de données, autant de marqueurs de très bon augure pour l'avenir d'Artmarket.com.

De même, pour information, les Googlebots, selon les chiffres officiels de Google pour novembre 2022, indiquaient que ses user-agents sur un mois indexaient 28,8 millions de pages dans les banques de données Artprice by Artmarket, soit 960K par jour.

Par ce déploiement majeur, les Googlebots en crawling (processus d'exploration) dans l'ouverture des banque de données Artprice, à travers les nouvelles Homepages Artistes et leurs œuvres, qui sont le cœur d'Artprice by Artmarket, viennent de passer de 0,96 à 2,5 millions/jour en mode evergreen content (user-agent de Googlebot lui permettant d'exécuter le javascript).

Cela va représenter, en termes de SEO, une indexation en très forte croissance qui relève d'une décision entrepreneuriale et juridique réfléchie d'ouvrir ses répertoires non-payants aux moteurs d'indexation.

La contrepartie est donc un apport très conséquent de chiffre d'affaires 2023 car Artprice by Artmarket.com, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, possède de très loin le plus grand nombre d'artistes et d'œuvres en banques de données qui se chiffrent en dizaines de millions.

Selon thierry Ehrmann , Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com :

« Tout déploiement majeur en informatique réseau sur nos différents sites/pays n'est jamais gagné d'avance et c'est toujours une montée d'adrénaline pour nos différentes équipes et moi-même lorsque nous basculons sur une nouvelle version aussi conséquente d'Artmarket.com. Tout s'est remarquablement bien passé et cette nouvelle version est désormais 100% opérationnelle. »

Voir la nouvelle version Homepage Artistes : https://fr.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky

Ainsi, les clients et membres d'Artprice vont découvrir, à partir des Homepages Artistes, plusieurs siècles de savoir organisé depuis 25 ans par les historiens et rédacteurs d'Artprice by Artmarket. Ils plongent désormais de manière intuitive avec passion dans l'histoire exceptionnelle et complexe du Marché de l'Art, avec une pédagogie humaine et simple, propre à l'identité d'Artprice pour les mettre en confiance, ce qui manque bien souvent dans l'univers des GAFAs.

Ces Homepages Artistes vont leur permettre l'accès à des recommandations très pertinentes et personnalisées pour aller plus loin dans leurs propres connaissances du Marché de l'Art et générer ainsi des abonnements plus sophistiqués et donc plus de chiffre d'affaires pour Artmarket.com.

Il est utile de rappeler que cette évolution, avec une approche UI/UX, intervient en amont de la hausse des tarifs, avec l'objectif de dynamiser fortement les revenus d'Artmarket.com dès le tout début 2023.

Artprice by Artmarket a sélectionné, après un appel d'offres lié à un cahier des charges rigoureux et pointu (RFP) en fin 2019, l'apport d'une équipe de consultants externes de très haut niveau avec des références de grands comptes proches des process d'Artprice. Cette équipe, très impliquée pour l'audit et le développement de cette profonde refonte d'Artprice, dispose d'une solide approche UI/UX.

La qualité et l'efficacité de ces consultants sont telles qu'Artprice by Artmarket vient de prolonger ce partenariat en 2023 qui marquera les 25 ans d'Artprice.

Cette approche UI/UX permet un effort de pédagogie remarquable pour chaque nouvel utilisateur, de se familiariser très rapidement et intuitivement avec cette ergonomie novatrice, en phase avec les attentes et besoins des utilisateurs d'Artprice by Artmarket.

En effet, de nombreux tutoriels Artprice sont là pour guider constamment la navigation en informant sur les points essentiels à découvrir par cette nouvelle ergonomie afin de donner immédiatement la meilleure navigation possible à l'utilisateur.

Ainsi, les clients et membres d'Artprice by Artmarket plongeront intuitivement au cœur de l'actualité du Marché de l'Art et en seront les acteurs privilégiés.

L'objectif de l'UX Design (User Experience design : expérience utilisateur) est d'améliorer au mieux le parcours du client ou membre Artprice, pour le rendre le plus agréable et intuitif possible, tant sur mobile, tablette que sur PC/Mac.

Grâce à l'UX Design, la navigation se veut plus fluide et optimale. Cette démarche ne laisse pas de place à l'incompréhension, d'où l'importance d'analyser l'aspect émotionnel des utilisateurs Artprice.

L'UI Design (User Interface design : interface utilisateur) sert quant à lui à améliorer l'interaction d'un utilisateur avec les banques de données et services Artprice. L'UI intervient dans toutes les étapes du développement jusqu'au déploiement final, puis le suivi permanent en phase d'exploitation publique.

À la différence de l'UX, l'UI se centre davantage sur le visuel afin d'attirer le regard de l'utilisateur Artprice et de l'inciter à rester sur les différentes banques de données et services.

L'UI facilitera ainsi la navigation à travers tous les outils d'aide à la décision d'Artprice. Il a pour but principal de capter de nouveaux membres et clients, amateurs, collectionneurs, institutionnels et professionnels du Marché de l'Art. Artprice, pour acquérir de nouvelles parts de marché, a modifié sa politique de R&D en s'entourant désormais, avec prudence, des meilleurs consultants.

thierry Ehrmann : « Cette nouvelle politique, d'accepter des consultants pointus avec un regard neuf, procure un gain de temps et de compétitivité certain à Artprice qui, jusque-là, gérait en interne ses nouveaux développements. Il faut savoir s'adapter et muter très vite dans ce siècle digital. Bien évidemment, la programmation informatique originale d'Artprice ne fait l'objet d'aucune externalisation. »

Ce déploiement va notamment entraîner un changement de paradigme économique, incluant des annonceurs payants totalement intégrés à ses banques de données et services.

Il s'agit principalement des 6 500 Maisons de Ventes mondiales, affiliées à Artprice depuis plus de deux décennies et qui achètent désormais à 98 % leurs annonces de ventes futures aux enchères publiques sur Internet.

Ces 6500 Maisons de Ventes historiquement partenaires ont longuement collaboré durant ces 18 mois à cette nouvelle version essentielle. En effet, elles connaissent leur intérêt à collaborer avec Artprice, pour mettre en avant, avec un prestige discret et efficace, leurs ventes futures, ce qui générera pour Artprice un nouveau chiffre d'affaires récurrent, avec son Intranet propriétaire. Ce dernier est un véritable outil de travail de référence pour les Maisons de Ventes dans le monde depuis 25 ans pour expertiser, pricer et éditer leurs catalogues de ventes numériques et papier.

Elles pourront désormais se voir inclure intégralement dans la Homepage Artistes en mode annonceurs payants, selon les critères de recherche des 7,2 millions de clients et membres d'Artprice, pour pousser leurs ventes futures avec un ciblage extrêmement pertinent, tout en étant en parfaite conformité avec les règlements européens et américains sur la confidentialité et la protection des données personnelles.

En effet, une vente publique est avant tout un corpus très précis d'artistes qui forment « in fine » le catalogue de ladite vente publique.

Il faut préciser que, dans le modèle économique des Maisons de Ventes depuis plus de 50 ans, le poste publicité, annonçant les futures ventes aux enchères publiques détaillées, pèse en moyenne 34% des frais globaux, quels que soient le pays ou la taille de la Maison de Ventes .

Les ventes aux enchères étant désormais annoncées quasi exclusivement sur Internet, la pression des Maisons de Ventes affiliées à Artprice en 2022, pour mettre en avant leurs ventes futures de manière payante, trouve la meilleure réponse par ce nouveau déploiement réussi de la Homepage Artistes en cette fin d'année.

En effet, les Maisons de Ventes considèrent que l'investissement en communication de la vente future, s'élevant à 34% des frais de la vente, doit nécessairement trouver sa réponse sur Internet, en désertant la presse papier onéreuse et non ciblée informatiquement, principalement sur les profils de collectionneurs qui suivent un artiste précis.

Ce chiffre de 34% de frais de vente basculé inéluctablement en frais de publicité par vente publique s'explique principalement par l'exigence des vendeurs d'œuvres d'Art qui sont historiquement en position de force et qui veulent à tout prix que leurs œuvres misent en vente soient adjugées au meilleur prix. Ils veulent surtout éviter des invendus (Unsold) qui fragiliseraient durablement leurs œuvres pour une nouvelle vente publique.

Il faut rappeler qu'Artprice a toujours considéré la publicité en ligne (type bannière ou bandeaux) comme incompatible avec ses banques de données, en matière de lisibilité et de notoriété. Le défi était ambitieux car il a permis de répondre à la demande des Maisons de Ventes, en gardant l'ADN d'Artprice.

Dans ce nouveau déploiement pleinement réussi, les 6 500 Maisons de Ventes vont pouvoir s'intégrer et se fondre dans l'ensemble du process industriel d'Artprice by Artmarket, pour l'annonce de leurs ventes futures avec la nouvelle Homepage Artistes ainsi que le push artistes en surveillance pour les 7,2 millions de clients et membres Artprice (alertes par SMS, RSS, messagerie instantanée, e-mail, page my artists, etc.).

Il est désormais fort possible que le futur CA réalisé par la promotion des ventes futures des 6 500 Maisons de Ventes, annonceurs affiliés d'Artprice depuis 1997, dégage à terme un chiffre d'affaires supérieur aux abonnements qui représentent actuellement 90% du CA d'Artprice by Artmarket.com. Le projet d'Artprice est clairement de doubler son chiffre d'affaires, en répondant à une demande de longue date de ses Maisons de Ventes partenaires.

Il faut préciser que les perspectives économiques d'Artprice se basent principalement sur des demandes entrantes de Maisons de ventes / Auctioneers et non sortantes en mode prospection, ce qui fait toute la différence en matière de coût humain et financier.

La réussite de ce déploiement majeur permet de faire passer ainsi en douceur la hausse significative des tarifs, abonnements et services début janvier 2023.

Par cette refonte globale, Artprice vise aussi à repositionner la nouvelle place de l'artiste au cœur du Marché de l'Art, en introduisant, en outre, la production de NFTs d'Art, qui sont un des fondements du Web 3.0.

Cette formidable refonte d'Artprice by Artmarket.com va mettre aussi en valeur le plus grand fonds propriétaire de manuscrits et catalogues de ventes originaux imprimés au monde depuis 1700, détenu par Artprice, qui légitime en contrepartie sa normalisation numérique du Marché de l'Art et sa place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 25 ans.

Donner de la transparence au Marché de l'Art était le postulat sine qua non pour Artprice depuis 1997, pour permettre son développement, en le sortant du cercle des initiés. Cette nouvelle présentation d'Artprice by Artmarket renforce véritablement cette transparence absolue par l'accès à des données, propres au Marché de l'Art, vérifiées, vérifiables et surtout contextualisées.

Dès fin janvier 2023, les clients et membres d'Artprice pourront, dès la mise en ligne de la refonte de la Homepage d'accueil, visiter virtuellement tous ses fonds documentaires, manuscrits et catalogues annotés, ultra-sécurisés. Ce volet est en cours de production et de tournage pour mettre en valeur les multiples savoir-faire d'Artprice.

À l'heure du tout numérique, cela donne aux clients et membres d'Artprice un gage de confiance unique au monde. Artprice est un Pure Player Internet depuis 1997 (avec sa maison-mère Groupe Serveur qui est sur Internet depuis 1987), dont le savoir et les process reposent sur les fonts baptismaux de centaines de milliers de manuscrits et catalogues de ventes originaux depuis plus de 300 ans (ils figurent aux bilans d'Artmarket.com pour 16 millions €), qui forment l'intégralité de l'Histoire du Marché de l'Art depuis sa naissance.

La position d'Artprice, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, se forge aussi sur les rachats d'une grande partie des maisons d'éditions de livres de cote et d'art réputées ainsi que de nombreux fonds éditoriaux prestigieux en Europe et aux USA durant ses 10 premières années (voir document d'enregistrement universel - aussi appelé URD pour Universal Registration Document - déposé chaque année à l'AMF).

Ces nouvelles Homepages Artistes mettent en avant la richesse des banques de données et services d'Artmarket.com, à forte valeur ajoutée. Le recours à l'IA algorithmique (Intelligence Artificielle) permet aux 7,2 millions de clients et membres d'Artprice by Artmarket l'accès à des recommandations très pertinentes et personnalisées, pour aller plus loin dans leur propre connaissance du Marché de l'Art. Elle va générer des abonnements plus sophistiqués et donc plus de chiffre d'affaires.

Artprice by Artmarket en 2023 : vers le Graal de l'expertise du Marché de l'Art

Un des objectifs d'Artprice by Artmarket.com est de produire prochainement, en 2023, un abonnement professionnel premium supérieur à 1800 €. En effet, Artprice, par son fonds éditorial unique au monde sur les 300 dernières années, est à même de retracer, par la méthode des ventes répétées (repeat sales method), la progression d'une œuvre unique et donc homogène à travers les décennies, les siècles, les pays et les Maisons de ventes existantes ou disparues.

Ce Graal de l'expertise permet de bâtir un abonnement premium que seule Artprice by Artmarket est capable de produire, à travers son fonds éditorial de 1700 à nos jours, son Big Data et ses outils économétriques.

Pour information, la moindre requête unitaire pertinente sur Artprice permet à ses abonnés de rentabiliser immédiatement le prix de leur abonnement annuel premium, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les banques de données professionnelles.

Cette nouvelle Homepage Artistes fait basculer les clients et membres d'Artprice by Artmarket pleinement dans le Web 3.0. et les NFTs d'Art, donnant ainsi à Artmarket.com une avance considérable dans son cœur de métier.

En effet, avec les NFTs d'Art et le Métavers, de nouveaux collectionneurs et amateurs d'Art sont arrivés, souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Il s'agit désormais de plus de 450 millions d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art. Amateurs et collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leurs passions du Web 3.0. qui est indiscutablement l'avenir de l'Internet.

Cette refonte inclut, bien sûr, l'arrivée des NFTs d'Art, dont la croissance est exponentielle et constitue, elle aussi, un changement de paradigme pour les artistes dans le Marché de l'Art qui se retrouvent à nouveau maîtres de leur destin, comme ce fut le cas sous la Renaissance.

Tous les Market Makers du Marché de l'Art, notamment la majorité des Maisons de Ventes dans le monde, ont désormais un département NFT pour des ventes cataloguées et en ligne tout au long de l'année. De même, toutes les grandes structures de l'industrie muséale et galeries d'Art se mettent à éditer leurs propres NFTs.

Artprice, plus que jamais, de part ses spécificités uniques au monde, a pour objectif de se saisir loyalement du marché de la certification des émissions primaires de NFTs d'Art.

C'est dans l'optique de ce déploiement majeur réussi qu'Artprice et ses consultants ont mené une étude d'entretiens et de tests utilisateurs (« guerilla testing UX/UI ») pour enfin écouter longuement, tant ses clients historiques, que ses nouveaux clients et membres durant la période Covid, propice à une gestion qualitative du temps qu'Artprice n'avait jamais pu avoir paisiblement avec ses clients, eux-mêmes peu disponibles.

thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com, souligne aussi l'aspect

éco-responsable de ces déploiements :

« Je rappelle aussi que nous développons depuis 2017 des process pour optimiser l'utilisation de nos serveurs, en adaptant la puissance nécessaire et en baissant la consommation énergétique de 40 % des Data Centers d'Artprice dans le monde, avec un objectif de passer de 40% de baisse en 2022 à 50 % en 2023. J'ai retenu le principe de micro-grille qui permet une meilleure exploitation des unités de production, un autre choix de multiples technologies et la prépondérance des énergies renouvelables. »

Par son engagement au sein de cette micro-grille, les Data Center d'Artprice by Artmarket s'insèrent dans une logique environnementale responsable et partagée, sans risque pour les process d'Artprice en analysant, selon le principe de la formativité (de L. Pareyson), l'évolution des énergies renouvelables au regard des nouvelles sciences appliquées et recherches en cours.

Compte tenu de la géographie généreuse de son siège social (le Domaine de la Source, bâti en 1630), Artprice by Artmarket développe, avec des partenaires, un génie climatique qui se fonde sur la technique des puits artésiens qui sont un procédé de captation d'eau consistant à prélever l'eau contenue dans les couches profondes du sous-sol avec des brevets qui seront déposés par Artprice et Groupe Serveur, pour répondre de manière écoresponsable à la crise énergétique actuelle, qui ne fait que commencer et qui dépasse de très loin les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979.

Cette philosophie écoresponsable pour Artprice, en tant que Leader mondial, est une obligation morale, par notre position, notre culture d'entreprise et la sensibilité de nos clients et actionnaires. »

La marge de manœuvre tarifaire d'Artprice by Artmarket, tout en restant très compétitive, est exceptionnelle après l'augmentation tarifaire de janvier 2023.

Les banques de données Artprice sont aujourd'hui incontestablement les plus exhaustives au monde selon le consensus des acteurs du Marché de l'Art, avec près de 800 000 artistes référencés avec leurs biographies, résultats de ventes aux enchères, indices, outils d'aide à la décision, signatures & monogrammes et ventes futures avec leurs actualités, soit plusieurs dizaines de millions de data à très haute valeur ajoutée, protégées par différents droits en propriété intellectuelle.

Artmarket.com, étant déjà rentable depuis une décennie, ces revenus supplémentaires seront pratiquement autant de résultat net car il est bon de rappeler que les charges demeurent quasiment inchangées jusqu'à 90 millions d'euros de C.A.

Malgré cette augmentation conséquente de tarifs, l'offre d'Artprice by Artmarket demeure, de très loin, la mieux placée face à une seule concurrence atone qui n'évolue pas et qui propose des abonnements onéreux à requêtes limitées : abonnements professionnels annuels de la concurrence de 150 requêtes pour 350€/an, de 450 requêtes pour 975€/an et en cas de dépassement 2,45€/requête (constaté par Huissier de justice en novembre 2022).

Ceci est un anachronisme dans le monde de « l'illimité » car cette concurrence se limite à proposer seulement 330 000 artistes et une sélection de 1 600 Maisons de Ventes, alors qu'Artprice by Artmarket propose pour sa part 800 000 artistes du IVème siècle à nos jours et 6 500 Maisons de Ventes, avec des abonnements illimités de 265€ à 529€/an et une panoplie d'indices et d'aide à la décision, signatures & monogrammes, biographies uniques au monde.

Cette place incontestable de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art depuis 1997 doit permettre à Artprice de se monétiser désormais par des augmentations tarifaires annuelles justifiées comme il se doit, par notamment l'enrichissement de plus d'un million de données ultra-qualifiées qui s'ajoutent chaque année à ses différentes banques de données, pour ses clients. Artprice diffuse des données essentielles pour ses clients qui ne sont nulle part ailleurs.

Le Marché de l'Art affiche une santé insolente, avec des records réguliers enregistrés sur l'ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes pour 2022 et les ventes futures de 2023.

Contrairement à ce que le bon sens pouvait faire redouter, étant donné le contexte géopolitique et économique actuel, le Marché de l'Art affiche une santé insolente, avec des records réguliers enregistrés sur l'ensemble des périodes artistiques, quel que soit le pays, lors des récentes sessions de ventes. On ne note aucune annulation de ventes cataloguées classiques et/ou prestigieuses pour 2022 et 2023, qui sont les indicateurs principaux du Marché de l'Art.

Les grandes Maisons de Ventes et les investisseurs savent très bien que le Marché de l'Art est une valeur refuge, un placement, comme le montre l'indice Artprice100©, qui superforme nettement les indices boursiers classiques. Cette période d'incertitude sur les marchés boursiers amène d'ailleurs de nouveaux fonds et investissements dans le Marché de l'Art.

Artprice avait déjà noté que durant les principales crises : krach du Nasdaq 2000, attentats du 11 septembre 2001, guerre d' Afghanistan 2001, guerre d'Irak 2003, crise des subprimes et des CDS 2007, taux négatifs 2011, crise du Covid 2019 … le Marché de l'Art n'était pas affecté comme l'avaient été les marchés financiers et l'économie.

Pour preuve, une nouvelle page dans l'histoire des enchères vient d'être tournée : la dispersion très attendue de la collection Paul Allen , qui avait donné naissance à Microsoft avec Bill Gates en 1975, est la première collection privée à dépasser le milliard de dollars aux enchères avec 1,62 milliard de dollars de produits de vente avec cinq œuvres vendues pour plus de 100 millions de dollars par Christie's.

Un nouveau record, dans la foulée de la collection américaine Macklowe, qui a totalisé 922 millions de dollars chez la concurrente Sotheby's, entre l'automne 2021 et le printemps 2022.

Grâce à la dispersion de ces collections américaines exceptionnelles, l'année 2022 devient un véritable marqueur dans l'histoire des enchères en ventes publiques.

La guerre sur le sol européen et la crainte d'une récession n'ont pas raison du Marché de l'Art, en cette fin d'année.

Image : [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/12/tablette-page-artiste_en.png ]

