Artmarket.com : la Place de Marché Normalisée® d'Artprice intègre désormais les cryptomonnaies pour acheter et vendre en Bitcoin et Ethereum

PARIS , 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket : « Après une période d'observation minutieuse des cryptomonnaies, ces dernières montrent désormais que tous les signaux sont positifs. Ces circonstances favorables mènent Artprice by Artmarket à déployer dès ce jour l'intégralité de sa célèbre Place de Marché Normalisée ®, créée en 2005, en cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum, qui côtoient désormais les grandes devises internationales. Par conséquent, il était naturel qu'Artprice adoube également dans sa Place de Marché, en nouvelle catégorie/medium, les NFTs d'Art, les faisant entrer légitimement dans l'Histoire du Marché de l'Art. »

Cette décision d'afficher en cryptomonnaies vient après une longue et minutieuse observation d'une consultation croissante de l'ensemble des résultats d'adjudications en Bitcoin et Ethereum en provenance de l'intégralité des banques de données Artprice, depuis cette intégration effective en septembre 2022.

Ces deux principales cryptomonnaies (ETH et BTC) pèsent plus de 82 % parmi les 21 000 cryptomonnaies (hors stablecoins).

En analysant ses centaines de millions de logs de connexion, Artprice constate, en 14 mois, l'accroissement régulier des consultations de ses banques de données avec le Bitcoin et l'Ethereum qui se placent désormais, en termes de statistiques, proches des grandes monnaies de référence internationales telles que le Dollar, l'Euro, la Livre Sterling ou le Yen.

Ce changement de paradigme a démontré, au cœur d'Artprice, la place grandissante de l'univers des cryptomonnaies dans les mentalités et les habitudes, tant des professionnels de l'art que des collectionneurs et amateurs.

Au regard de ces statistiques positives et incontestables avec un recul de 14 mois, Artprice by Artmarket a pris la décision historique d'intégrer le Bitcoin et l'Ethereum dès aujourd'hui dans sa Place de Marché Normalisée® où, chaque jour, se présentent plus de 75 000 œuvres d'art du monde entier, qui s'achètent et se vendent, auprès des 7,2 millions de clients et membres d'Artprice, générant un volume d'échanges annuels estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est la démonstration d'une confiance construite avec le temps, installée entre acheteurs et vendeurs depuis plus de 18 ans.

Aussi, il est particulièrement important de préciser à quel point la Place de Marché Normalisée® d' Artprice by Artmarket , incluant désormais les NFTs d'Art va légitimer ce nouveau medium, avec bien évidemment l'introduction du Bitcoin et de l'Ethereum, au même titre que les grandes devises internationales.

La Place de Marché Normalisée® d'Artprice by Artmarket aura immédiatement un avantage concurrentiel indéniable car les principales plateformes de NFTs actuelles, faute de temps, de moyens financiers, mais aussi surtout l'impossibilité de gérer la gestion et l'administration des droits d'auteurs, n'ont toujours pas résolu ces problématiques fondamentales du Marché de l'Art.

En effet, OpenSea, première plateforme de NFTs, déclare elle-même que 80 % des émissions primaires de NFTs d'Art sont susceptibles d'affecter des droits de propriété intellectuelle de tiers. Face à ce constat, Opensea a annoncé réfléchir à des solutions pour contrer ce fléau et protéger les vendeurs et acheteurs. Sa réflexion ne peut que l'amener à la certification du premier marché par Artprice.

C'est précisément dans l'émission primaire de NFTs d'Art qu' Artprice by Artmarket peut réaliser un chiffre d'affaires et un bénéfice extrêmement conséquents. Ce chiffre s'ajoutera au revenu du T3 2023 qui est en progression de 75%.

Il faut préciser qu'Artprice est la seule sur le marché mondial, en tenant compte de tous les paramètres et données sous-jacents, à pouvoir véritablement répondre à la certification des émissions primaires des NFTs d'Art avec un environnement de cryptomonnaies et de grandes devises internationales.

Cette capacité de certificateur des émissions primaires des NFTs d'Art repose sur le fait qu' Artprice by Artmarket est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et auteur depuis plus de 25 ans de ses banques de données, qui font autorité dans le monde entier, avec le plus grand fonds documentaire au monde de notes, manuscrits, codex et catalogues de ventes annotés de 1700 à nos jours, qu'elle possède et qui lui permet de cautionner l'authenticité et la preuve historique de ses banques de données.

En effet, profitant de sa position de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, Artprice by Artmarket et sa La Place de Marché Normalisée® créée en 2005, amènent immédiatement une caution légitime et indispensable, reconnue dans le Marché de l'Art. Cette confiance, concernant la mise en vente en ligne de NFTs et d'œuvres d'art provient d'un process déjà rôdé depuis plus de 25 ans, à savoir la certification de l'artiste dans un premier temps, avec une analyse méticuleuse de sa biographie, accompagnées de tous les justificatifs originaux de l'artiste qui demeurent dans les salles d'archives d'Artprice.

Très précisément, il est impossible qu'une annonce d'œuvre d'art ou de NFT puisse être mise en ligne sans la validation de l'identité de l'artiste (notamment en crypto art) ou du vendeur professionnel, via une procédure de contrôle très stricte et draconienne. Dans le cadre de la vente de NFTs, ceci est d'autant plus important qu'il existe un certain laxisme à ce niveau, qui entraîne de nombreux déboires sur d'autres sites.

C'est la valeur ajoutée d' Artprice by Artmarket que de connaître l'artiste, soit par ses résultats d'adjudications antérieurs, soit par sa notoriété naissante. Par ailleurs, une messagerie Intranet Artprice est mise à disposition des acheteurs et vendeurs, afin qu'ils puissent convenir de manière confidentielle et consensuelle de leur transaction.

Le déploiement de septembre 2022 des résultats d'adjudications en cryptomonnaies était la première pierre à l'édifice, au terme d'une réflexion et d'un imposant travail. Artprice by Artmarket avait déjà pris un temps d'avance, en proposant 8 828 384 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour le Bitcoin d'une part, en démarrant au 1er Février 2011 avec 1 Bitcoin pour 0,7$, 0,434031 £ et 0,50707 € et 5 814 866 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour l'Ethereum d'autre part, en démarrant au 7 Août 2015 avec 1 Ethereum pour 3$, 1,93626 £ et 2,735523 €.

Grâce à l'ajout des deux cryptomonnaies de référence dans la table des devises historiques du XXe siècle (Dollar, Euro, Livres Sterling, Yen) utilisées dans les banques de données Artprice, les clients ont pu avoir le recul nécessaire, avec cette pédagogie développée par Artprice by Artmarket , pour comprendre la formation des cryptomonnaies sur plus d'une décennie face aux grandes devises mondiales.

Avec les cryptomonnaies, de nouveaux collectionneurs et amateurs d'Art sont arrivés, bien souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Enclins à la spéculation et à l'adrénaline, amateurs et collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leur crypto-univers du Web 3.0. Tous ces nouveaux clients, qui ont fréquemment sollicité les données d' Artprice by Artmarket , émettaient constamment une demande essentielle qui portait sur l'ajout en ETH et BTC des prix de l'Art sur l'ensemble des banques de données Artprice et sa Place de Marché Normalisée®.

Pour cela, Artprice finalise actuellement le Métavers de son siège social qui se trouve au cœur de l'illustre Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant la Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times ). Pour créer le Métavers de cette architecture singulière et Œuvre d'art totale de son auteur thierry Ehrmann (sculpteur plasticien), le groupe européen TT Géomètres Experts avec son 3D Lab et le Groupe Serveur (maison-mère d'Artprice) ont réalisé de 2018 à 2023 la numérisation intégrale des 6 300 œuvres formant les bâtiments, bureaux, dépendances et murs d'enceinte sur 7 555m², amenant ainsi à un patrimoine numérisé de 12 Terra-Octets :

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Tous les investissements nécessaires ont déjà été pris en charge intégralement par le Groupe Serveur.

Le futur d' Artprice by Artmarket est le rendez-vous entre le Web 3.0. et l'intelligence artificielle d'Artprice, qui est l'IA Intuitive Artmarket ®.

Le Métavers d'Artprice, accessible en RA (réalité augmentée) et/ou VR (réalité virtuelle), en cours de finalisation, doit être pensé pour faire oublier une informatique rigide avec le Web 2.0., véritable obstacle à la création. Il doit permettre aux passionnés des crypto-univers de vivre pleinement leur expérience, notamment par la sortie annoncée au WWDC 2023 du Vision Pro d'Apple®, qui est la symbiose parfaite de la RA et VR, auquel s'ajoutent entre autres le Meta Quest 3, le HoloLens 2 de Microsoft, le VR DELL VRP100, le VRX de Lenovo, le Gear VR R322 de Samsung, le Reverb G2 de HP, tout cela pour rejoindre le Web 3.0.

Pendant cette période d'observation minutieuse des cryptomonnaies opérée par Artprice by Artmarket , de nombreux événements imprévisibles, des cygnes noirs, sont venus perturber l'économie mondiale et spécifiquement les cryptomonnaies.

Après avoir atteint des plus hauts niveaux historiques en séance le 10 novembre 2021 à 68 989$ pour le Bitcoin et 4 866 $ pour l'Ethereum, les cryptomonnaies ont ensuite lentement décliné, pour atteindre des plus bas à 15 480$ en séance le 21 novembre 2022 pour le Bitcoin et 880$ en séance pour l'Ethereum le 18 Juin 2022.

L'année 2022 et une grande partie de l'année 2023 ont donc été l'épreuve finale pour les cryptomonnaies, avec une descente vertigineuse, une purge draconienne des outsiders, une série de procès mémorables (faillite frauduleuse de FTX par Sam Bankman-Fried ), une réglementation drastique, le tout dans un contexte économique, financier et géopolitique très éprouvant, avec une inflation galopante, une stagnation du commerce mondial et une hausse fulgurante des taux d'intérêts.

Cette épreuve du feu a permis d'asseoir définitivement les cryptomonnaies dans l'explosion du système monétaire international et l'histoire des monnaies.

Néanmoins, le monde de la finance est bien conscient de la résilience des cryptomonnaies leaders face aux crises. Morgan Stanley et JP Morgan Chase proposent désormais des fonds en Bitcoins à leurs clients.

De plus, rien n'a arrêté les évolutions prévues, malgré le contexte économique décrit précédemment, pour exemple, le passage à « The Merge » le 15 septembre 2022 pour la Blockchain Ethereum 2.0 totalement décarbonée, dans un contexte de crise mondiale énergétique. En effet, selon son Fondateur Vitalik Buterin, grâce à « The Merge », après 7 années de développement et de bêta tests réussis, la consommation en électricité de la Blockchain ETH s'effondre de plus de 99,95 %, en passant de la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » (PoS). Source Ethereum Foudation.

Dans un contexte mondial très préoccupé par le réchauffement climatique, cette donnée est vitale. Cela explique entre autres la décision de la Banque Centrale de Norvège qui a annoncé qu'elle bâtira la MNBC (Monnaie Numérique de Banque Centrale) norvégienne sur Ethereum, quand on sait l'importance de l'écologie dans ce pays scandinave, ou celle de Bank of America par ailleurs qui y voit désormais un investissement vertueux en parlant de « géant vert ».

C'est l'annonce de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui semble sonner définitivement le réveil des cryptomonnaies et la fin d'un marché baissier. Après avoir déposé un premier dossier d'ETF (Exchange Traded Funds) Bitcoin spot auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), BlackRock a déposé le jeudi 09 novembre 2023 un deuxième dossier d'ETF Ethereum au comptant, baptisé iShares Ethereum Trust. Cela permettra aux investisseurs particuliers de s'exposer à la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière sans avoir à détenir directement l'actif.

Les projections de cours sont par ailleurs très positives actuellement. Le consensus d'analystes des grandes banques américaines est très favorable aux cryptomonnaies, en particulier au Bitcoin et à l'Ethereum, avec des objectifs nettement supérieurs aux cours actuels.

thierry Ehrmann : « Nous attendions patiemment le moment propice pour lancer ce déploiement essentiel pour l'histoire d' Artprice by Artmarket dans les meilleures conditions pour le Marché de l'Art et celui des cryptomonnaies. Il est pour nous le moment de franchir le pas de ce déploiement de notre Place de Marché Normalisée®, qui fait autorité, et de l'ouvrir à l'univers des cryptomonnaies et des NFTs, en rentrant dans le Web 3.0. qui est tout simplement le futur immédiat de l'Internet, avec l'imprimatur d'Artprice, qui est le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis plus de 25 ans » .

À propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris et au SRD Long Only.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG.

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 825 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 7,2 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2023 :

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2022 publié en mars 2023 par Artprice by Artmarket :

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

OEUVRE D'ART TOTALE & ARCHITECTURE SINGULIÈRE

