Artiva bondit grâce à l'étiquette "fast track" de la FDA américaine pour la thérapie cellulaire

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva ARTV.O ont bondi de 102,5 % à 5,57 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré jeudi que la FDA américaine avait accordé la désignation "fast track" à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire

** L'étiquette "fast track" de la FDA américaine vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La polyarthrite rhumatoïde réfractaire est une maladie chronique des articulations

** Plus de 20 patients ont été testés avec AlloNK et une thérapie par anticorps dans le cadre d'essais sur des maladies auto-immunes, notamment la PR et le lupus - ARTV

** Le lupus est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur ses propres tissus et organes

** La société déclare que les données de sécurité mettront en évidence la tolérabilité et la facilité d'utilisation.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~73%