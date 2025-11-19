Artisan Partners, investisseur d'Axalta : Dites "non" à l'accord avec AkzoNobel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur Artisan Partners n'est pas satisfait du projet d'Axalta Coating Systems

AXTA.N de fusionner avec AkzoNobel AKZO.AS dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui créerait un géant de l'industrie de la peinture avec une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars, selon une lettre adressée aux actionnaires.

« En tant qu'actionnaire d'Axalta, nous pensons que la seule réponse appropriée à ce projet de transaction est un "NON" absolu et retentissant », ont écrit les gestionnaires de fonds Artisan Partners Daniel O'Keefe et Michael McKinnon dans une lettre aux actionnaires d'Axalta, dont Reuters a pris connaissance.

Les deux hommes ont également déclaré qu'ils étaient prêts à discuter avec tout autre acheteur intéressé.