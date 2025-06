Artificialisation des sols: Neoen appelle à "débloquer" son parc solaire XXL en Gironde

Un chantier Neoen à Cestas, le 19 mai 2015. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a appelé mercredi le gouvernement à "débloquer" son projet de centrale photovoltaïque géante, mené avec Engie en Gironde et à l'arrêt depuis plus d'un an sur des questions liées à l'artificialisation des sols.

Baptisé Horizeo, ce projet d'un coût de 600 millions d'euros prévoit la construction d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 800 mégawatts (MW), l'un des plus vastes d'Europe, sur 680 hectares de forêt à 20 km au sud de Bordeaux, au cœur du massif des Landes de Gascogne.

"Il faut qu'on nous laisse avancer. Tout est prêt, à la fois le projet et les zones de reboisement. Ce qui nous manque, ce sont les autorisations zéro artificialisation nette" (ZAN), a déclaré devant la presse le PDG de Neoen, Xavier Barbaro, lors d'un déplacement à la centrale solaire de Cestas (Gironde), la plus grande du pays actuellement, qui fête ses dix ans.

"Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. (...) Il y a une possibilité de débloquer ça au niveau national et c'est ce qu'on attend", a-t-il ajouté.

Antérieur à la récente interdiction de lancer des projets de parc photovoltaïque de plus de 25 hectares en milieu forestier, Horizeo se heurte principalement à l'objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN), qui impose depuis 2021 une gestion sobre du foncier.

Par son emprise au sol, cette centrale XXL "viendrait grever les enveloppes de l'ensemble des collectivités locales, qui en ont besoin pour porter des projets de services publics ou de création d'emplois", avait notamment mis en garde l'an passé le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, lui préférant le projet de nouvelles lignes à grande vitesse (LGV) dans le Sud-Ouest.

Fin avril devant le Sénat, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, co-financeur Horizeo, avait fustigé les "injonctions contradictoires de l'État", qui souhaite "développer les énergies renouvelables" et stoppe net un projet "pris dans les complexités de la ZAN".

Pour les porteurs du projet, en plus de sa production d'électricité renouvelable prévue pour 2028, Horizeo permettrait également de relancer la filière de production de panneaux solaires en France.

Localement, le projet se heurte à de nombreux opposants - syndicats sylvicole et agricole, chasseurs et associations environnementales - qui craignent une augmentation des risques d'incendie et d'inondation ainsi qu'un accaparement de la forêt.