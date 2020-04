Artefact : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019



Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.



Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d'Artefact : https://www.artefact.com/investors-relations/



Nos prochains rendez-vous (après bourse) :



23 juillet 2020 Marge brute du 1er semestre 2020

27 octobre 2020 Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020



