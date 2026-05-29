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Artea réalise un résultat net part du Groupe de -16,7 MEUR en 2025
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 18:03

Artea, acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de ses comptes pour l'exercice 2025.

Artea enregistre un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 58,2 MEUR en 2025, en net repli par rapport à 2024 (-41,81 %). Les revenus issus des activités récurrentes immobilières progressent au global de 2,35 % à 20 MEUR.

Les revenus Services en croissance de 7,58 % sont portés par la dynamique des activités de gestion locative avec un CA qui atteint 2,5 MEUR (multiplié par 2 par rapport à 2024).

Le résultat opérationnel courant ressort à -9,8 MEUR contre -1,5 MEUR au 31 décembre 2024 en raison de la forte baisse du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe affiche une perte de 16,7 MEUR après prise en compte d'un résultat de déconsolidation positif des activités non poursuivies 13,2 MEUR (Dream Energy) et de l'IS 2,2 MEUR.

Le cash-flow net courant part du groupe ressort à -3,4 MEUR, contre 2,5 MEUR à période comparable.

"En 2026, Artea entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie visant à restaurer sa rentabilité, sa trésorerie et renforcer sa structure financière en concentrant ses ressources sur des programmes à forte valeur ajoutée" indique la direction.

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