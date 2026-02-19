Communiqué de presse ARTEA



Prorogation de l'échéance de l'emprunt obligataire arrivant à maturité en 2026



ARTEA annonce que l’assemblée générale des porteurs de l’emprunt obligataire émis par la Société en deux tranches le 16 mars 2021 et le 9 décembre 2022, d’un montant total de 28.749.000 euros portant intérêt au taux de 5% l’an et venant à échéance le 16 mars 2026 (code ISIN : FR0014002D70) (les « Obligations Existantes ») s’est tenue ce jour.



Les porteurs des Obligations Existantes ont approuvé la prorogation de la date d’échéance des Obligations Existantes du 16 mars 2026 au 16 mars 2029 sous la condition du lancement par la Société, au plus tard le 24 février 2026, d’une offre d’échange portant sur tout ou partie des Obligations Existantes contre un nouvel emprunt obligataire d’un montant total maximum de 28.749.000 €, portant intérêt à taux fixe et venant à échéance le 13 mars 2029 (les « Obligations Nouvelles »). Les Obligations Nouvelles seront assorties de sûretés qui pourront prendre la forme de nantissements de titres de filiales de la Société et/ou de titres de la Société.