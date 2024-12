Communiqué de presse ARTEA



Artea et TIIC signent un accord pour la réalisation d’une levée de fonds stratégique pour Dream Energy.



ARTEA et TIIC, via son troisième fonds, annoncent la signature d’un accord pour la réalisation d’une levée de fonds au profit de Dream Energy dans le cadre d’une augmentation de capital.



Dream Energy se positionne comme un acteur global des énergies renouvelables, intégrant des activités de production d’hydroélectricité (petites centrales) et de photovoltaïque, la fourniture d’énergie verte, l’exploitation d’un réseau de superchargeurs pour la mobilité électrique, ainsi que le développement d’infrastructures énergétiques incluant des solutions de stockage.