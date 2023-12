ARTEA boucle un financement

de 10 M€ levés via Lendosphere

Le groupe ARTEA annonce le succès de son financement de 10 M€ destiné à accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

10 M€ investis par 2 700 prêteurs et le Fonds FPS 123 Transition Energétique

Pour répondre au calendrier d’ARTEA, les 10 M€ ont été levés en trois campagnes de financement participatif représentant un total de 7,5 M€ auprès de 2 700 prêteurs, et en un accompagnement de 2,5 M€ par le fonds FPS 123 Transition Energétique, géré par la société de gestion 123 IM, maison-mère de Lendosphere.