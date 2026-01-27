 Aller au contenu principal
Arrowhead progresse alors qu'il débute l'essai d'un médicament contre les troubles de l'hypercholestérolémie
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals augmentent de 2 % pour atteindre 67,95 $

** Le fabricant californien de médicaments déclare avoir commencé à tester son médicament expérimental ARO-DIMER-PA pour l'hyperlipidémie mixte, un trouble caractérisé par des niveaux élevés de cholestérol et de graisse dans le sang

** Le médicament est conçu pour faire taire deux gènes à la fois afin de réduire le LDL, ou "mauvais" cholestérol, et les triglycérides - tous deux liés aux maladies cardiaques, selon Co

** La société indique que l'étude de phase précoce recrutera jusqu'à 78 adultes pour évaluer la sécurité et l'efficacité.

** Dans des études animales antérieures, le médicament a fortement réduit le cholestérol et les triglycérides, selon la société

** Actions en hausse de ~253% en 2025

