 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrowhead Pharma dérape après avoir dévoilé des accords sur les actions et les obligations convertibles
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O ont baissé de 2,3 % avant la cloche, à 69,20 $, alors que la société recherche des capitaux

** Le développeur de médicaments a annoncé mardi en fin de journée () une offre publique d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 500 millions de dollars (CBs) et une transaction d'actions de 200 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, la R&D, les activités de commercialisation pour les lancements potentiels de produits en phase finale, et pourrait utiliser une partie pour rembourser par anticipation les prêts dans le cadre de la facilité de crédit avec Sixth Street Lending Partners

** L'entreprise prévoit également d'utiliser une partie du produit des OC pour payer le coût des appels plafonnés et des transactions dérivées pour compenser la dilution

** JP Morgan et Jefferies agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour les deux offres ** Les actions d'ARWR ont terminé mardi en hausse de ~11% à 70,81 $ après avoir promis des données préliminaires pour ses traitements de l'obésité, y compris pour ARO-INHBE en combinaison avec le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N ** ARWR , basée à Pasadena, Californie, a ~135,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars

** L'action a quadruplé au cours des six derniers mois

** La note moyenne des 13 analystes est "acheter"; PT médian 80 $, selon LSEG

Valeurs associées

6TH STRT SPECILT
21,9200 USD NYSE 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
70,8100 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
1 064,110 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/01/2026 à 13:29:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank