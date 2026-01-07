Arrowhead Pharma dérape après avoir dévoilé des accords sur les actions et les obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O ont baissé de 2,3 % avant la cloche, à 69,20 $, alors que la société recherche des capitaux

** Le développeur de médicaments a annoncé mardi en fin de journée () une offre publique d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 500 millions de dollars (CBs) et une transaction d'actions de 200 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, la R&D, les activités de commercialisation pour les lancements potentiels de produits en phase finale, et pourrait utiliser une partie pour rembourser par anticipation les prêts dans le cadre de la facilité de crédit avec Sixth Street Lending Partners

** L'entreprise prévoit également d'utiliser une partie du produit des OC pour payer le coût des appels plafonnés et des transactions dérivées pour compenser la dilution

** JP Morgan et Jefferies agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour les deux offres ** Les actions d'ARWR ont terminé mardi en hausse de ~11% à 70,81 $ après avoir promis des données préliminaires pour ses traitements de l'obésité, y compris pour ARO-INHBE en combinaison avec le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N ** ARWR , basée à Pasadena, Californie, a ~135,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars

** L'action a quadruplé au cours des six derniers mois

** La note moyenne des 13 analystes est "acheter"; PT médian 80 $, selon LSEG