Arrowhead et Novartis conviennent d'un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour la licence d'un traitement neuromusculaire

Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O a déclaré mardi qu'elle recevrait jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S pour une licence mondiale exclusive sur sa thérapie expérimentale qui cible les affections neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson.