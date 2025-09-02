Arrowhead et Novartis conviennent d'un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour la licence d'un traitement neuromusculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O a déclaré mardi qu'elle recevrait jusqu'à 2 milliards de dollars de Novartis NOVN.S pour une licence mondiale exclusive sur sa thérapie expérimentale qui cible les affections neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson.
