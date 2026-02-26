Array Technologies chute après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour 2026 inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant de trackers solaires Array Technologies ARRY.O en baisse de 24,5 % à 8,3 $ en pré-marché ** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 26 dans la fourchette de 65 cents à 75 cents, en dessous des estimations des analystes de 78 cents - données compilées par LSEG

** Au moins trois maisons de courtage ont réduit l'objectif de cours de l'action après les résultats, la Deutsche Bank l'ayant rétrogradé de "acheter" à "conserver" ** Deutsche Bank déclare que "les investisseurs sont déçus" par les perspectives pour 2026 et que l'Ebitda ajusté de 215 millions de dollars est inférieur de 14 % à celui de Street; abaisse l'objectif de cours à 9 $

** JPMorgan signale un carnet de commandes record, mais les perspectives de marge pour l'exercice 26 sont inférieures aux attentes en raison de la pression exercée sur les prix; abaisse l'objectif de cours à 11 USD

** 15 analystes sur 26 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; objectif de cours médian à 10$ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ARRY a progressé de 19,3 % depuis le début de l'année, après un bond de 52,6 % en 2025