Arnaud Lagardère reprend la Présidence Direction Générale du groupe

(AOF) - Arnaud Lagardère reprend la présidence et la direction générale du Groupe Lagardère, a fait savoir le groupe éponyme dans un communiqué. Sur proposition de Jean-Christophe Thiery, qui avait été nommé à ce mandat à titre provisoire le 30 avril, le Conseil d'administration de Lagardère SA a ainsi désigné, à l'unanimité, Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur Général.La nomination fait suite à la levée partielle de la mesure d'interdiction de gérer qui avait été prononcée à son encontre le 29 avril et contre laquelle Arnaud Lagardère avait fait appel.

Arnaud Lagardère a été mis en examen pour " diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non-dépôt de comptes ".

La nomination d'Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur Général de Hachette Livre sera également soumise très prochainement au Conseil d'administration de la société. Le Conseil d'administration a également pris acte de la reprise par Arnaud Lagardère de ses mandats de Président de la société Lagardère Commandité SAS et de Gérant de Lagardère Radio SCA, société holding du pôle radios (Europe 1, Europe 2 et RFM), qui avaient été confiés à titre provisoire à Constance Benqué.

