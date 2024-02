Armen entre au capital de Jolt Capital

Au-delà des moyens financiers, Jolt Capital bénéficiera d'un soutien stratégique et opérationnel, notamment grâce à la palette de services dont Armen dispose pour accompagner les sociétés de gestion de son portefeuille

"Grâce à cet investissement en capital, Jolt Capital disposera des moyens nécessaires pour développer une plateforme autour de la deeptech et se développer en Europe mais aussi en Amérique du Nord et en Asie", explique Armen.

