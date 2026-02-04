Arm Holdings prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande de puces d'IA

Arm Holdings O9Ty.F ARM.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, grâce à la demande pour ses puces à faible consommation d'énergie utilisées dans les applications d'intelligence artificielle, des centres de données aux smartphones.

Les puces conçues par Arm sont appréciées pour leur efficacité énergétique, un avantage essentiel pour les opérateurs de centres de données qui cherchent à gérer leurs coûts énergétiques croissants et la chaleur générée par l'exécution de modèles d'intelligence artificielle massifs.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 1,47 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,44 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

De grandes entreprises technologiques, dont Nvidia NVDA.O avec son unité centrale de traitement Grace, ont adopté l'architecture d'Arm pour les puces de serveur axées sur l'IA, validant ainsi son rôle dans l'écosystème de l'IA.

Les agents d'IA, qui sont des logiciels capables d'effectuer certaines tâches en ligne et sur des PC, continueront à bénéficier des ventes d'Arm dans un avenir prévisible.

"Il n'y a pas de fin en vue", a déclaré Rene Haas, directeur général d'Arm, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont découvert que les puces basées sur les conceptions d'Arm sont nécessaires pour gérer les grandes quantités de données circulant entre les unités de traitement graphique de Nvidia et d'autres processeurs d'intelligence artificielle.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,24 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation de 1,22 milliard de dollars.

Les recettes provenant des redevances, qu'Arm perçoit sur chaque puce expédiée en utilisant sa technologie, ont augmenté de 27 % pour atteindre 737 millions de dollars au troisième trimestre, au-dessus des estimations de 707,9 millions de dollars, selon les données de FactSet.

Les revenus des licences, qui comprennent les frais initiaux pour l'accès à sa technologie, se sont élevés à 505 millions de dollars, soit un peu moins que les estimations de 519,9 millions de dollars, selon FactSet.