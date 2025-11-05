 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arm Holdings en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions d'Arm Holdings cotées aux États-Unis O9Ty.F ARM.O augmentent de 2,1 % à 163,18 $ après la cloche

** ARM prévoit un chiffre d'affaires de 1,23 milliard de dollars au troisième trimestre, au milieu de ses prévisions, supérieur aux estimations des analystes de 1,1 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,14 milliard de dollars, en hausse de 34 %, dépassant les estimations de 1,06 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires des redevances du 2ème trimestre a augmenté de 21% pour atteindre 620 millions de dollars; le chiffre d'affaires des licences a bondi de 56% pour atteindre 515 millions de dollars

** L'action a augmenté de ~30% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
160,1900 USD NASDAQ -0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank