Arm Holdings en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour le troisième trimestre

5 novembre - ** Les actions d'Arm Holdings cotées aux États-Unis O9Ty.F ARM.O augmentent de 2,1 % à 163,18 $ après la cloche

** ARM prévoit un chiffre d'affaires de 1,23 milliard de dollars au troisième trimestre, au milieu de ses prévisions, supérieur aux estimations des analystes de 1,1 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,14 milliard de dollars, en hausse de 34 %, dépassant les estimations de 1,06 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires des redevances du 2ème trimestre a augmenté de 21% pour atteindre 620 millions de dollars; le chiffre d'affaires des licences a bondi de 56% pour atteindre 515 millions de dollars

** L'action a augmenté de ~30% depuis le début de l'année