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Arm amorce un tournant stratégique salué par les marchés
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 17:07

Le concepteur britannique de semi-conducteurs Arm franchit une étape majeure en entrant directement sur le marché des puces avec le lancement de son propre processeur dédié à l'intelligence artificielle. Une évolution qui rompt avec son modèle historique centré sur la licence de technologies et qui a été accueillie très favorablement en Bourse (environ 20% à 17h).

Le titre Arm Holdings s'inscrivait en forte hausse mercredi, s'imposant comme la meilleure performance du Nasdaq 100. Cette progression fait suite à l'annonce de son premier processeur, l'Arm AGI CPU. Le groupe anticipe environ 15 milliards de dollars de revenus d'ici 2031 pour cette puce, avec une marge brute supérieure à 50%. Ce processeur a été conçu spécifiquement pour les tâches d'inférence en intelligence artificielle, notamment pour répondre à la montée en puissance de l'IA agentique.

Un changement de cap désormais mieux perçu

L'enthousiasme actuel contraste avec la réaction du marché lors des premiers signaux de ce virage stratégique. Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, Arm avait évoqué son intention de produire ses propres puces, une annonce qui avait alors provoqué une chute de plus de 13% du titre le 31 juillet 2025.

Depuis, le contexte a évolué, porté par l'explosion de la demande pour des processeurs adaptés aux nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Comme le souligne Andrew Gardiner, analyste chez Citi, ces prévisions, jugées "bien au-delà des scénarios les plus optimistes", s'accompagnent de partenariats majeurs pour le lancement, notamment avec Meta et OpenAI, ainsi qu'une liste d'autres clients, confirmant l'existence d'une demande solide.

Des interrogations persistantes sur le modèle

Malgré cet accueil positif, certains analystes restent prudents face à ce repositionnement. Ross Seymore, chez Deutsche Bank, estime que cette stratégie pourrait placer Arm en concurrence directe avec ses clients historiques. Selon lui, ce changement de modèle pourrait peser sur la rentabilité, avec une possible érosion des marges et une compression des multiples, le groupe étant désormais davantage comparé aux acteurs du secteur de l'IA et du calcul.

Un point de vue partagé en partie par Matt Bryson, analyste chez Wedbush, qui appelle à la prudence quant au succès immédiat de cette première génération de produits. Il souligne toutefois que l'entreprise semble adopter la bonne approche en anticipant une montée en puissance progressive, avec plusieurs générations de puces avant d'atteindre un véritable succès commercial.

Du côté de JP Morgan, Harlan Sur met en avant les défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Les contraintes à court terme pourraient freiner l'adoption, tandis que l'adhésion à plus long terme reste incertaine, dans un environnement où de nombreux acteurs, notamment dans le cloud, développent déjà leurs propres processeurs basés sur l'architecture Arm. Il rappelle néanmoins que plusieurs partenariats structurants existent déjà, à l'image de ceux liant Meta à Nvidia et AMD.

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
161,6050 USD NASDAQ +18,05%
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