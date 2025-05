Arkema: une gamme de réfrigérants à faible PRG information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Arkema indique qu'il va proposer, sous sa marque Forane, une gamme de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour le marché mondial, facilitant ainsi l'accès aux solutions de réfrigérants de nouvelle génération.



Le groupe de chimie commercialisera ainsi, grâce à un accord commercial avec Honeywell, des mélanges d'HFO pour répondre à une demande croissante dans l'industrie du CVC-R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération).



'Ces réfrigérants, dont beaucoup sont déjà privilégiés par les principaux fabricants d'équipements, respectent les réglementations de l'industrie CVC-R et améliorent l'efficacité énergétique des entreprises et des particuliers', explique Arkema.





