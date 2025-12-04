Arkema s'engage dans une collaboration avec Semcorp
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:53
Il fournira des solutions à forte valeur ajoutée et un support technique afin de soutenir le déploiement des séparateurs de haute performance de Semcorp dans des marchés allant des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie à l'électronique grand public.
Cette collaboration vise aussi à soutenir des initiatives de développement conjoint axées sur les séparateurs de nouvelle génération, à partir des solutions innovantes des deux entreprises permettant d'en améliorer la performance et la sécurité.
Les séparateurs empêchent les courts-circuits entre l'anode et la cathode tout en facilitant les transferts ioniques, contribuant ainsi directement à améliorer la sécurité, l'efficacité, la stabilité thermique ainsi que la durée de vie des batteries.
Valeurs associées
|51,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,97%
A lire aussi
-
Le Sénat a adopté largement la partie dédiée aux recettes du projet de budget de l'Etat pour 2026, après l'avoir largement remaniée par rapport à la copie initiale du gouvernement, supprimant notamment plusieurs milliards d'euros de hausses de prélèvements.
-
Emmanuel et Brigitte Macron ont débarqué jeudi à l'aéroport de Chengdu pour la dernière étape de leur visite d'État en Chine. Après deux jours à Pékin, le couple présidentiel doit retrouver dans la capitale de la province du Sichuan le président chinois Xi Jinping ... Lire la suite
-
Une soixantaine de professionnels ont manifesté jeudi à Paris pour exiger que les chaudières biomasse (bois et granulés) bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi sur une note globalement stable, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents sommets des indices dans un contexte d'anticipation de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer