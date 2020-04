Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema réduit son dividende, ne recourt pas aux dispositifs d'aide de l'Etat Reuters • 15/04/2020 à 09:02









15 avril (Reuters) - Arkema SA AKE.PA a annoncé mercredi dans un communiqué : * N'AVOIR PAS L'INTENTION DE RECOURIR AUX DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS DE SOUTIEN EN TRÉSORERIE MIS À DISPOSITION PAR L'ETAT FRANÇAIS * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ARKEMA A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LA PROPOSITION DE DIVIDENDE FAITE LE 26 FÉVRIER 2020 AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 À 2,20 EUROS PAR ACTION * THIERRY LE HÉNAFF, PDG D'ARKEMA A DÉCIDÉ DE REVERSER 15% DE SA RÉMUNÉRATION NETTE FIXE PERÇUE AU 2ÈME TRIMESTRE 2020 SOUS FORME DE DON À LA FONDATION DE FRANCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.55%