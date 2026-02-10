 Aller au contenu principal
Arkema : flambée de 22% en une semaine à 64,2E
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:15

Arkema bondit de 8,5% ce mardi et affiche une flambée de 22% en une semaine à 64,2E, égalant ainsi son zénith de clôture du 22 août 2025.
Le titre semble filer tout droit vers le retracement de la résistance des 66E des 2, 10 puis 26 juillet 2025, l'objectif suivant étant le re-test du zénith des 70,2E des 12 et 13 mai 2025.

ARKEMA
63,4500 EUR Euronext Paris +7,54%
