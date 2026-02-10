Arkema : flambée de 22% en une semaine à 64,2E
Le titre semble filer tout droit vers le retracement de la résistance des 66E des 2, 10 puis 26 juillet 2025, l'objectif suivant étant le re-test du zénith des 70,2E des 12 et 13 mai 2025.
Valeurs associées
|63,4500 EUR
|Euronext Paris
|+7,54%
