Arkema décarbone son site de Lacq/Mourenx
23/10/2025
Ce nouveau projet inclut la construction d'une unité de traitement des effluents soufrés avec un procédé plus performant, permettant de réduire les émissions de dioxyde de soufre de 40%, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre de plus de 10%.
Par ailleurs, ce nouveau procédé entraînera la production d'acide sulfurique qui sera utilisé comme matière première par d'autres sites industriels. Enfin, ce projet permettra également de diminuer la consommation d'eau du site.
Le groupe de chimie précise que ce projet, représentant un investissement de 40 millions d'euros, est en partie financé par l'État français dans le cadre du plan France 2030 opéré par l'ADEME.
