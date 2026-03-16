Arkema, Cafom, EssilorLuxottica...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom
Alstom a annoncé que quatre nouvelles rames automatisées Innovia R transportent désormais les passagers de l'aéroport international de Tampa, en Floride. Cette mise en service marque une étape importante dans le programme de modernisation de l'aéroport.
Arkema
Le chimiste annonce une hausse de 20% de la capacité de production de PVDF Kynar sur son site de Changshu, en Chine, avec une mise en service prévue en 2028. Cet investissement important s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa présence dans le PVDF Kynar, à un rythme et avec des capacités adaptés à l'accélération de la demande en Asie-Pacifique et au-delà.
Cafom
Cafom indique avoir été désigné par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre pour assurer la relance des marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette dans le cadre du plan de liquidation judiciaire des sociétés Groupe Brandt et Brandt France.
EssilorLuxottica
EssilorLuxottica annonce étendre son accord de licence avec Dolce&Gabbana jusqu'en 2050 pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures pour lunettes de vue et de soleil sous la marque Dolce&Gabbana.
Soitec
Soitec et National Silicon Industry Group, basé à Shanghai, ont convenu d'une prolongation de 10 ans de leur partenariat par une extension de leur licence commerciale.
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