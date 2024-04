Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: accord pour l'acquisition de Proionic information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé un accord pour prendre une participation majoritaire de près de 78% dans Proionic, start-up leader dans la production et le développement de liquides ioniques, des composants clés pour la prochaine génération de batteries lithium-ion.



Positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance et réalisant un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions d'euros en 2023, cette société autrichienne bénéficiera d'importantes synergies technologiques et commerciales avec Arkema.



Par cette acquisition, le groupe de chimie français déclare 'compléter sa large gamme de solutions et consolider son positionnement d'acteur de référence dans les matériaux quelles que soient les technologies de batteries'.





