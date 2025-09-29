 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arkéa AM développe une solution d’investissement en dette privée
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:59

(AOF) - Arkéa Asset Management annonce la création du fonds « France Souveraineté PME (FPS) », une solution d’investissement engagée au coeur du développement des territoires français. Objectif : accompagner la croissance, la transmission et le développement des PME et ETI "qui répondent aux grands enjeux de souveraineté nationale et contribuent à réduire les dépendances, à renforcer la résilience industrielle et à favoriser l’ancrage des savoir-faire dans les territoires".

La stratégie d'investissement du fonds se caractérise par une approche ouverte à l'ensemble des secteurs économiques tout en visant au-moins 60% des investissements dans les secteurs jugés clés par rapport à la thématique de souveraineté (axes géostratégiques, alimentation et logistique, information, culture, éducation, recherche, digital, numérique, technologie et industrie).

Un certain nombre d'exclusions viendront compléter la politique d'investissement qui se concentrera sur des PME /ETI nationales, rentables (Ebitda >2M€) et sur des opérations avec des leviers encadrés (<4,5x sur l'approche Senior et <5,5x sur l'approche Mezzanine.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

