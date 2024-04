Ark Invest lance ses premiers ETF actifs en Europe

Ark Invest lance ses trois premiers ETF actifs* (fonds cotés) en Europe. Cela fait suite à l’acquisition en 2023 de Rize ETF par la société fondée par Cathie Wood aux Etats-Unis.

Ark va notamment commercialiser en Europe son fonds phare Ark Innovation, qui pèse 14 milliards de dollars, et qui cherche à investir dans des entreprises impliquées dans des « innovations perturbatrices », définie comme l’introduction d’un nouveau produit ou service à base de technologie pouvant changer la façon dont le monde fonctionne. Le deuxième fonds vendu aux Européens, Ark Genomic Revolution, est investi dans des entreprises qui participent à la révolution génomique. La gamme se complète d’un troisième ETF conçu spécialement pour l’Europe. Il s’agit du Ark Artificial Intellience & Robotics, sur le thème de l’intelligence artificielle et la robotique. Toutes ces stratégies sont gérées activement et classées article 8. Elles sont proposées dans un format Ucits.

Les trois ETF seront introduits dès le 18 avril sur Deutsche Börse Xetra. Ils seront également cotés sur le London Stock Exchange et le CBOE Amsterdam à partir du 19 avril. Dans les semaines qui viennent, les fonds auront aussi vocation à être échangés sur Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

« Au cours de la dernière décennie, une part importante du trafic de notre site web, de notre base d’abonnés, de nos demandes entrantes et de notre trafic sur les médias sociaux provenait d’Européens - un signal clair de l’intérêt et de la demande importants pour les stratégies d’investissement d’ARK sur le marché européen », a justifié Cathie Wood, la directrice général d’Ark Invest, dans un communiqué diffusé le 18 avril. Pour elle, le lancement des ETF de sa société en Europe constitue « une déclaration de notre engagement à long terme » sur le continent.

Cette incursion en Europe intervient alors qu’Ark perd des parts de marché aux Etats-Unis, note le Financial Times. La société a souffert de rachats de 2,7 milliards de dollars sur les douze derniers mois, selon des données de Morningstar.

*Les fonds sont :

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK)

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG)

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI)

Laurence Marchal