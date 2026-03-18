Argus Research relève l'objectif de cours d'Air Products

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Argus Research augmente l'objectif de cours du fournisseur de peinture Air Products APD.N à 316 $, contre 265 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours représente une prime de 10,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que, bien que l'environnement à court terme ait été difficile en raison de la faiblesse de la demande industrielle et des coûts élevés des intrants, elle s'attend à ce que les conditions s'améliorent au cours de l'année prochaine

** "Nous pensons que les actions offrent encore de la valeur et nous apprécions la combinaison d'une amélioration des fondamentaux et d'un potentiel de bénéfices plus élevé", ajoute la société de courtage

** 14 des 25 sociétés de courtage ont une recommandation "achat" ou supérieure pour l'action et 11 une recommandation "conserver"; l'objectif de cours médian est de 314,54 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, APD a progressé de ~16% depuis le début de l'année