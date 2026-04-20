argenx reprend son souffle en dépit de plusieurs nouvelles positives
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:34
La société spécialisée en immunologie et engagée à améliorer la vie des personnes souffrant de maladies auto-immunes présente de nouvelles données lors de l'American Academy of Neurology à Chicago qui se tient du 18 au 22 avril.
Une étude phase 3 a révélé que le Vyvgart de la société belge était le premier et seul traitement biologique démontrant une efficacité spécifique chez les patients souffrant de myasthénie oculaire. L'étude a atteint son principal critère d'évaluation en démontrant que les personnes traitées ont présenté une amélioration statistiquement significative par rapport à l'état initial des scores oculaires du Myasthenia Impairment Index rapportés par les patients à la semaine 4, comparativement au placebo.
En outre, lors d'une autre étude de phase 3, les résultats ont révélé que des patients traités avec le Vyvgart d'argenx avaient présenté des améliorations rapides et une efficacité croissante à chaque cycle supplémentaire. Les données renforcent l'efficacité et la sécurité du produit chez des patients touchés par la myasthénie grave généralisée. Une demande d'extension d'indication pour cette population bénéficie d'un examen prioritaire par les autorités sanitaires américaines, avec une décision attendue avant le 10 mai prochain.
Pour KBC Securities, argenx arrive à l'American Academy of Neurology avec un large éventail de présentations. Pour les analystes, la myasthénie oculaire permettra à la société de toucher les patients plus tôt dans le parcours de soins, car beaucoup d'entre eux commencent par avoir des symptômes oculaires avant de progresser vers une myasthénie grave généralisée. La recommandation à acheter sur le titre est maintenue, de même que la cible de cours à 900 euros.
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