Argentine : "D'importants points d'interrogation subsistent" (Vontobel)

(AOF) - "Le nouveau ministre argentin de l'économie, Luis Caputo, a présenté ses premières mesures. Cette annonce manquait de détails importants et n'a probablement pas été le choc que beaucoup attendaient, mais les marchés sont susceptibles d'accueillir favorablement le fait qu'un ajustement fiscal profond ait été désigné comme la principale priorité", introduit Thierry Larose, gérant chez Vontobel.

Le gestionnaire d'actifs souligne que de plus amples détails ont été fournis sur le réalignement du taux de change, avec une dévaluation unique d'environ 54 % du taux de change bilatéral entre le peso et le dollar américain (de 366,5 à 800).

"C'est la seule surprise, car la plupart des acteurs du marché et des observateurs s'attendaient à une dévaluation comprise entre 43 % et 47 % (soit 650-700 pesos par dollar). Cette mesure sera renforcée par une augmentation de la taxe sur les importations (Impuesto Pais) de 17,5 % et une taxe sur les exportations non agricoles de 15 %", poursuit Thierry Larose.

Avant de conclure : "Nous restons prudemment optimistes quant aux chances de la nouvelle administration de maîtriser la situation budgétaire et de reprendre le contrôle de la spirale inflationniste. D'importants points d'interrogation subsistent : nous ne savons pas encore si la dévaluation plus importante que prévu sera suffisante pour stopper l'hémorragie des réserves de change brutes, qui sont déjà négatives en termes nets. Il reste également à connaître les détails pratiques de la mise en œuvre de l'ajustement budgétaire et la manière dont la banque centrale s'attaquera à l'effet boule de neige insoutenable de ses engagements portant intérêt".