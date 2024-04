Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: une nomination au directoire information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Argan indique que sur proposition du comité des nominations et rémunérations, son conseil de surveillance a nommé Aymar de Germay comme membre du directoire à compter de ce jour en remplacement de Frédéric Larroumets, pour la durée restante de son mandat.



Aymar de Germay a rejoint la foncière d'immobilier logistique en juillet 2022, après avoir été directeur général de Tilia France, un cabinet de conseil qui accompagne les industriels et les collectivités publiques dans leur transition écologique et énergétique.



En tant que secrétaire général d'Argan, il continuera, par ailleurs, d'assurer le suivi de la gouvernance, du juridique corporate, des affaires administratives, des ressources humaines et de la stratégie ESG.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +0.40%