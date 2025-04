Argan soutenu par un début d'année favorable

(AOF) - Première société du SBF 120 à dévoiler ses revenus du premier trimestre, Argan a enregistré en début d’année une croissance supérieure à son objectif annuel. Les investisseurs apprécient, l’action de foncière spécialisée dans les plateformes logistiques affichant l’une des plus fortes hausses de l’indice : +1,15% à 61,60 euros. Sur les trois premiers mois de 2025, Argan a généré 52,9 millions d'euros de revenus locatifs, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La croissance provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, intervenues principalement au deuxième semestre, ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45%) au 1er janvier 2025.

Sur cette base, la foncière confirme l'objectif annuel d'une progression de 6% de ses revenus locatifs en 2025 à 210 millions d'euros, prenant en compte l'impact négatif des cessions devant avoir lieu au cours du deuxième semestre 2025..

Argan a récemment annoncé une hausse des investissements identifiés pour 2025-2026 à 220 millions d'euros contre 170 millions d'euros auparavant, tout en maintenant le cap du désendettement. 105 millions d'euros d'investissements sont prévus cette année, au travers de quatre nouveaux projets d'auto-développement et d'une acquisition.

S'agissant de son désendettement, Argan vise un ratio LTV inférieur à 40%, ainsi qu'un ratio de dette nette sur Ebitda d'environ 8 d'ici la fin de cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

ARGAN

=/ Points clés /=

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,8 Mds€ ;

- Revenus locatifs de 179 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- la croissance des revenus et le maillage du territoire français,

- l’accélération du désendettement via l ecaractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel) et des cessions ciblées d’actifs fin 2024 et début 2025,,

- Stratégie environnementale 2030 de neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage :

- entrepôts « AutOnom », producteurs de leur propre énergie verte via des centrales photovoltaïques, les sites anciens étant cédés et remplacés par des actifs AutOnom ;

- remplacement total du chauffage gaz par des pompes à chaleur électriques ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Bilan en voie d’assainissement : à fin juin, dette nette de 1,8 Md€ M€ donnant un ratio LTV de 45,9 % (dont 58 % à taux fixe et 39 % à taux variable couvert) mais durée résiduelle des baux de 5,5 ans et objectif 2030 d’un LTV compris entre 25% et 35% et d’un ratio de dette à 7.

=/ Défis /=

_ Evolution de l’actif net par action, de 79 €, à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (+ 1/4 des revenus locatifs), suivi de FM Logistic et Casino (autour de 7 % chacun), la distribution alimentaire pesant 41 % des loyers, devant la logistique&transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Accélération du développement en 2024 -volume de 170 000 m2 pour une valeur de 180 M€ et un rendement proche de 7 % -financé à parts égales entre prêts hypothécaires amortissables et cessions d’entrepôts pour 78 M€ ;

- Après un gain de 9 % des revenus locatifs à fin septembre, objectif 2024 2 fois rehaussé de revenus locatifs à 198 M€, d’un résultat net récurrent de 135 M€ et d’un ratio LTV de 44 ;

- Anticipations 2024-2026 relevées : croissance annuelle moyenne de + 7 % des revenus locatifs, cessions d’actifs de 180 M€, dont 78 M€ en 2024 et LTV EPRA d’environ 38% d’ici fin 2026. ;

- Dividende 2024 de 3,30 €, vs 3,15 € au titre de 2023.