Argan: nouveau bail pour le site de Serris information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Argan annonce la relocation de son site logistique Aut0nom situé à Serris (Seine et Marne), en première couronne Est de l'Île-de-France, à la société ZyCOM, spécialiste de la distribution de matériel réseau et télécom.



Implantée en façade de l'autoroute A4, cette plateforme logistique de dernière génération accueillera dès juillet son nouvel exploitant sur une surface d'environ 7.000 m² d'entrepôt, complétée par 400 m² de bureaux.



'Ce nouveau site servira de hub logistique national aux différentes sociétés du groupe ZyCOM, qui a pour objectif d'optimiser ses opérations de distribution sur l'ensemble du territoire ', précise la foncière d'immobilier logistique.





Valeurs associées ARGAN 63,800 EUR Euronext Paris +0,31%