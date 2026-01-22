Argan, Michelin, Stef... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

Argan a publié ses résultats 2025, une année que le groupe a qualifié d' "exceptionnelle ". Sur la période, les revenus locatifs se sont élevés à 212 millions d'euros, en progression de 7%.

Biosynex

Chembio Diagnostic Systems, une filiale de Biosynex, a annoncé une demande d'examen simultanée de son test DPP Syphilis aux autorités sanitaires américaines (FDA).

Covivio

Le groupe immobilier accélère son expansion en Europe du Sud en faisant l'acquisition d'un futur établissement MEININGER auprès d'Eiffage Immobilier pour 31,6 millions d'euros, consolidant ainsi son partenariat stratégique avec l'opérateur hôtelier.

GL Events

GL events enregistre une croissance de 7,4% du chiffre d'affaires en 2025 à change constant et de 5,3% par rapport à fin 2024, avec un chiffre d'affaires record de 1,721 milliard d'euros.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste du ciment décarboné reçoit un soutien financier stratégique de 3 millions d'euros destiné à accélérer ses programmes de Recherche et Développement (R&D) et confirme son statut d'entreprise à fort potentiel.

Kerlink

Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés à l'Internet des objets, a publié un chiffre d'affaires 2025 en hausse de 26%, à 14,7 MEUR, malgré un contexte économique jugé difficile.

Michelin

Michelin a finalisé l'acquisition du groupe Cooley après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction. Cooley conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d'applications, notamment les dispositifs médicaux, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques, ainsi que d'autres solutions critiques environnementales.

Stef

Le spécialiste de la logistique du froid a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5 119 MEUR en 2025, en croissance de 6,6% en publié (+4,7% en comparable), atteignant ses objectifs stratégiques plus tôt que prévu, malgré un environnement qu'il juge "contrasté".

Voltalia

L'énergéticien franchit une étape clé de son désendettement en sécurisant un nouveau financement bancaire majeur, destiné à soutenir sa trajectoire de croissance autofinancée.