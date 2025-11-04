 Aller au contenu principal
Argan livre un bâtiment près de Lens
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 07:25

Au terme d'un chantier qui aura duré 13 mois, la foncière d'immobilier logistique Argan annonce la livraison d'un nouveau bâtiment de 9000 m² à Vendin-le-Vieil, au coeur d'une zone logistique majeure de l'agglomération lensoise.

Implantée sur une parcelle de 7 hectares attenante au site propriété d'Argan et exploité par Carrefour Supply Chain, cette nouvelle plateforme de messagerie est aussi connectée directement à l'A21 et à la Nationale 47 vers Lille.

Le site livré comprend une halle cross-dock de 7400 m² dotée de 71 quais, permettant une circulation fluide des flux. Un ensemble de bureaux en R+1 d'une surface de 1200 m² complète l'infrastructure, ainsi qu'une centrale photovoltaïque de 150 kWc.

Le site accueille désormais les équipes d'un 'acteur majeur du transport et de la logistique, déjà implanté de longue date dans la région'. Argan et son locataire se sont engagés dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans.

Valeurs associées

