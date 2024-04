Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: dividende versé à près de 28% en actions information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Argan indique que son option pour le paiement du dividende en actions a été choisie par ses actionnaires à hauteur de 27,77%. En conséquence, 283.267 actions nouvelles seront livrées et admises sur Euronext Paris, représentant une augmentation du capital de 1,2%.



Ainsi au 22 avril, date à laquelle sera mis en oeuvre le paiement du dividende 2023 en numéraire et en actions, le capital de la foncière d'immobilier logistique sera composé de 23.375.645 actions et de 23.362.070 droits de votes réels.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.27%