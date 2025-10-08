Argan démarre la construction d'un site pour Danone
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:35
Au mois de juin dernier, les deux entreprises signaient un bail en état futur d'achèvement portant sur ce site logistique de 8200 m², comprenant 6400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m².
'Les équipements Aut0nom permettront de couvrir une part importante des consommations du site avec une énergie verte décarbonée et produite sur place pour l'autoconsommation', précise la foncière d'immobilier logistique.
Ce nouveau site logistique permettra à Danone de desservir l'ensemble du Grand Ouest et de soutenir la distribution de ses produits laitiers (Activia, Danone, Danette, ...) et d'origine végétale (Alpro) au plus près des bassins de consommation.
Valeurs associées
|64,600 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
