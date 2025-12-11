Argan acquiert trois sites logistiques en Alsace et en Normandie
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 07:25
Le premier immeuble, destiné à Puma, a été construit près de Strasbourg. Dès le début de 2026, ce site de 42 000 m² accueillera les équipes de l'équipementier sportif allemand dans le cadre d'un bail long terme de 9 années fermes.
Les 2 autres bâtiments logistiques, destinés à Ferrero, en cours de développement à Cléon (34 000 m2 bâtis) et à Barentin (20 000 m2) en Normandie, devraient être livrés au début de l'été 2026, pour un bail long terme de 10 années fermes.
Ces nouvelles signatures s'inscrivent dans une année 2026 marquée par un programme d'investissements particulièrement soutenu, représentant 165 millions d'euros d'actifs premium à livrer incluant les 3 sites loués par Ferrero et Puma.
