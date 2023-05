Ardian annonce une prise de participation majoritaire dans Liftket

(AOF) - Ardian, entreprise mondiale de l'investissement privé, annonce une prise de participation majoritaire dans Liftket Group auprès d’Afinum, afin de soutenir l’entreprise dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Dans le cadre de cette transaction, Afinum continuera à soutenir Liftket en tant qu’actionnaire minoritaire. Fondé en 1948 à Wurzen en Allemagne, Liftket est l'un des principaux fournisseurs européens de palans à chaînes électriques et de systèmes de commande pour usages sensibles, qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.